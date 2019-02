"Eine Unterschrift rettet noch keine Biene"

Als „einzige Hetze gegen Landwirte“ bezeichnete eine Besucherin das kürzlich gestartete Bürgerbegehren „Rettet die Bienen! “, welches das Artensterben in Bayern bekämpfen will. Am Freitagabend lud Jens Pauluhn von der Ödp zu diesem Anlass in die alte Synagoge Kitzingen ein und veranstaltete eine Podiumsdiskussion. Neben einem Vertreter der Landwirte, Imkern und den unterfränkischen Landtagsabgeordneten Barbara Becker von der CSU sowie Patrick Friedl von Bündnis90/Grüne füllten viele Interessierte den Veranstaltungssaal.

Unterschiedliche Wege, selbes Ziel

Becker, die den Kitzinger Landkreis in München repräsentiert, erklärte, dass „wir alle die Bienen retten wollen“, unabhängig von der Unterstützung oder Ablehnung dieses Bürgerbegehrens. Lediglich die Vorstellung, wie man diesen Weg gehen soll, sei unterschiedlich. Becker und die CSU lehnen den von der Ödp initiierten Vorstoß, über den wir bereits ausführlich berichteten, mehrheitlich ab. Denn die Änderungen, die dieses Begehren fordert, seien unverhältnismäßig und auch nicht zwingend zielführend, „eine Unterschrift allein rettet noch keine Biene“, erklärte die Politikerin und verglich das Einschreiben für den Volksentscheid mit modernem Ablasshandel gegen ein schlechtes „Ökogewissen“.

Der aus Biebelried stammende Alois Kraus, Vertreter der Landwirte, positionierte sich ebenso klar gegen das „Wie“, also das Vorgehen des Begehrens. Dem eigentlichen Ziel, die Artenvielfalt von Insekten zu erhalten, stelle sich kein einziger Landwirt in den Weg, sondern unterstütze dies von Herzen, fügte er an. Diese Unterstützung der Landwirte für ökologisch Nachhaltiges Verhalten müsse aber auf Freiwilligkeit basieren.

Freiwillige Besserung ist "Irrglaube"

So wie einige Zuhörer der Diskussion, vertrat auch Friedl einen anderen Ansatz: „Jetzt mit freiwilligem Engagement etwas zu erreichen, was in den letzten 70 Jahren mit Freiwilligkeit nicht funktioniert hat, ist ein Irrglaube“, wie der Grünenpolitiker kundgab und damit verpflichtende Maßnahmen für den Umweltschutz auch für Landwirte forderte.

Das zahlreich erschienene Publikum beteiligte sich an der offenen Fragerunde eifrig und auch hier wurden häufig klare Positionen für beziehungsweise wider die Stimmensammlung zum Volksentscheid formuliert. Die Diskussionen wurden von allen Anwesenden emotional geführt, viele Besucher erklärten der Expertenrunde, dass sie unmittelbar von diesem Thema betroffen seien und man solch weitreichende Änderungen nicht blind unterstützen, sondern bis zum Ende denken solle.

Plädoyer für mehr Miteinander

Auch nach Austausch aller Argumente für und gegen die Initiative stand keine Annäherung der unterschiedlichen Meinungen im Raum. Zwar betonten alle Beteiligten, den Landwirten nicht die Schuld am Rückgang der Artenvielfalt aufgrund der intensiven Feldwirtschaft zu geben, letztere sehen sich jedoch trotzdem als die unfreiwilligen Sündenböcke der Situation an, so Kraus.

Zuletzt konnten alle Beteiligten doch noch ein gemeinsames Interesse ausmachen: Jeder bemängelte das Sterben von Bauernhöfen durch fehlenden Nachwuchs. Besonders die die Hetze gegen Landwirte anprangernde Zuhörerin erklärte, dass viele der Kinder, die sie durch ihren Lehrerberuf betreut, ein durch die Gesellschaft negativ behaftetes Bild von Landwirten als „böse“ der Umwelt gegenüber hätten. Sie forderte einen respektvolleren Umgang miteinander und Kooperation für das gemeinsames Ziel.