MÜNSTERSCHWARZACH vor 10 Stunden

Eine Schifffahrt, die ist lustig …

Einen Ausflug unternahmen die 16 Mönche der Kranken- und Pflegestation (Infirmerie) in der Abtei Münsterschwarzach. Von Volkach ging es mit dem Ausflugsschiff „MS Undine“ nach Stammheim und retour, heißt es in einer Mitteilung. Zehn Pflegekräfte begleiteten die Tour der älteren Brüder. Die Route über die nördliche Mainschleife führte vorbei an der Wallfahrtskirche Maria im Weingarten, Fahr und an Obereisenheim und Stammheim. An der Schleuse in Wipfeld, unweit des Klosters St. Ludwig, von dem Münsterschwarzach 1913 wiederbesiedelt wurde, drehte das Schiff und fuhr durch die sommerliche Mainlandschaft zurück nach Volkach. Dieser schöne fränkische Landstrich fand bei den älteren und auch jüngeren Teilnehmern großen Gefallen. Zuhause im Kloster gab es nach dem eineinhalbstündigen Auslug eine kleine Stärkung: Mit Kuchen und belegten Broten fand der Tag ein schönes Ende. Foto Abtei Münsterschwarzach