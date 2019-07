Nordheim vor 57 Minuten

„Eine Reise durch die Jahreszeiten“

Zahlreiche Eltern, Omas und Opas folgten der Einladung des Nordheimer Kindergartens zum Sommerfest. Unter dem Motto „Eine Reise durch die Jahreszeiten“ fand zunächst eine Aufführung der Jungen und Mädchen statt. In verschiedenen Liedern und Tänzen zeigten sie, was sie das Jahr über alles über die Jahreszeiten gelernt haben, heißt es in der Mitteilung. Im Anschluss daran konnten sich die Kinder in der Spielstraße austoben. Hier wurden Kinderschminken und Tattoos, Dosenwerfen, eine Wasserstation, Seifenblasen und ein Kindergartenquiz angeboten. Die Organisation hatte der Elternbeirat übernommen.