Eine Regionalbischöfin, die Motorrad fährt

Seit der Gartenschau "Natur in Kitzingen" haben die ökumenischen Andachten am Etwashäuser Mainufer Tradition. Zuletzt konnte Dekan Hanspeter Kern dazu einen besonderen Gast begrüßen: Mit Regionalbischöfin Gisela Bornowski gestaltete er die besinnliche "Auszeit" am Main.

"Fünf nach Fünf – Zeit für Gott" lautet das Motto der wöchentlichen Andachten, die von Mai bis Juli jeden Mittwoch auf dem ehemaligen Gartenschaugelände am Winterhafendamm stattfinden. In der Regel sind sie stets gut besucht. Dieses Mal waren jedoch so viele Besucher gekommen, dass die Sitzplätze nicht ausreichten und einige Teilnehmer stehen mussten. Dies mag nicht nur am idealen Wetter, sondern wohl auch an der Teilnahme der Regionalbischöfin gelegen haben.

Musikalisch gestaltet wurde die besinnliche halbe Stunde vom Chor "InTakt" unter der Leitung von Dekanatskantor Martin Blaufelder. In ihrer Ansprache machte Regionalbischöfin Bornowski deutlich, wie positiv sich Musik und Singen auf die Seele auswirkt. Es sei eine "wunderbare Möglichkeit, die Geister von Angst und Sorge zu vertreiben". Mit dem "Geschenk der Musik" habe "Gott uns eine Brücke gebaut, auf der wir zu ihm finden". Sie forderte die Zuhörer auf, dieses Angebot zu nutzen: "Musik ist eine Gottesgabe. Singen Sie, wo Sie können."

Dass die Regionalbischöfin in Kitzingen weilte, lag vor allem daran, dass der Kirchenvorstand den neuen zweiten Stadtpfarrer wählte. Darüber hinaus nahm sie an einer Dekanenkonferenz teil, in der die Frage diskutiert wurde, welche Form von Gottesdiensten die Menschen heute ansprechen. Bei der Andacht am Mainufer hatte Gisela Bornowski auch einen kleinen Einblick in ihr Leben und ihren Werdegang gewährt. Dabei erfuhren die Zuhörer nicht nur, dass die Bischöfin aus einer Brauereiwirtschaftsfamilie stammt. Amüsiert vernahmen sie auch, dass sie ab und zu – wie ihre gesamte Familie – Motorrad fährt.