Eine Lesung, von Blödsinn geprägt

Die Kulisse im voll besetzten Erdgeschoss des Baumann'schen Hauses in Dettelbach ist am Freitagabend sparsam: Ein Tisch mit einem Blumenstrauß, zwei Stühle dahinter und ab und zu noch die eine oder andere kleinere Requisite: mal ein Kochtopf, ein dunkler Anzug oder ein naives Ölbildchen. Mehr braucht es aber bei der Lesung von Autor Paul Hartmann und seiner Partnerin Doris Jünger nicht. Es reichen Gestik und Mimik und natürlich das gesprochene Wort, um das Publikum in beste Laune zu versetzen.

Nach kurzem Akkordeon-Auftakt durch die „Stougamer Doris“ macht Hartmann gleich deutlich: „Die heutige Lesung ist von Blödsinn geprägt.“ Das war's auch schon in Hochdeutsch, weiter geht es in breitem Mainfränkisch, denn ganz natürlich leben die Sketche Hartmanns vom Dialekt, von den Irrungen und Wirrungen, die sich nur in Mundart entwickeln. Das wird ganz schön deftig und heftig, in Hochsprache kaum vorstellbar.

Den bruder der Gattin zum Vorkosten einladen

Alltagsszenen des Ehepaares Streithans – Nomen est Omen. Da wird aneinander vorbei geredet, etliches falsch verstanden, provoziert und zurückgeschlagen. Klar, dass ein Franke mit seinem Halbenglisch bei Shakespeare an geschüttelt Bier denkt und bei Hamlet auf Kotelett kommt, Fleisch vom Hammel halt. Oder nach dem Pilzesammeln zugeben muss, dass er keine Ahnung davon hat, was im Korb genießbar oder gar giftig ist. Streithans Lösung: Den Bruder der Gattin zum Vorkosten einladen – überlebt er, dann kann gegessen werden.

Das gefällt dem Publikum, manch einer oder eine, Frauen sind in der Überzahl, kann sich wohl an ähnliche Situationen im eigenen Leben erinnern, nicht ganz so absurd sicher, aber eben auch nicht unbekannt. Dass solche Dialektstücke ihre regionalen Grenzen haben, zeigt eine Szene am Rande. Durch den offenen Hintereingang des Baumannschen Hauses kommt, wohl durch Gelächter neugierig gemacht, ein offensichtliches Touristenpaar in die Lesung, versucht ein paar Minuten aufmerksam zuzuhören und geht dann wieder. Da war die Sprachbarriere denn doch zu hoch.

Mit fränkischen Comics angefangen

„Wenn ich ehrlich bin, dann hab ich schon immer dumm gschmarrt“, sagte Paul Hartmann in der Pause. Zum Schreiben ist der gebürtige Dettelbacher, Jahrgang 1952, durch seine Phantasie gelangt. Angefangen hat er mit fränkischen Comics. Zuerst für sich selber, bis er in einem Zeitungsartikel vom RMD-Verlag in Gerbrunn gelesen hatte. Dort hat er seine Comics eingereicht und – mit einigen Geschichten des Ehepaars Streithans angereichert, sein erstes Buch veröffentlicht. Dem folgten zwei weitere Bände der Streithans – „A saudumms Gschmarr“ – demnächst soll der dritte Teil erscheinen.

Seine Motive entspringen dem alltäglichen Leben. Da sieht Hartmann jemanden mit einem großen Strauß aus einem Blumenladen kommen und die Fantasie springt an: Der könnte doch ein schlechtes Gewissen haben – die Szene reift im Kopf. Die Lesung am Freitag hatte er mit Doris Jünger zwei Mal geprobt, was man nicht merkt. Denn die Pointen sitzen und schon nach wenigen Stücken spricht das Publikum den immer gleichen Schlusssatz der Sketche mit: „West wos: Lack mi doch am Oarsch.“

Verbunden war die Lesung mit einer nicht moderierten Jungweinprobe Dettelbacher Winzer, die an der Theke des KUK verkostet werden konnten.