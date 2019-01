Eine Laudatio mit kritischen Untertönen

Vor Weihnachten häufen sich die Termine; eine Feier jagt die die nächste. Deswegen gibt es in Rödelsee keine feierliche Jahresschlusssitzung mehr, sondern eine festliche Neujahrssitzung. Diesmal verlief sie aber anders als sonst, denn Bürgermeister Burkhard Klein verzichtete auf seine bekannten humorvollen Beiträge. Das hatte zwei Gründe: Zum einen bewegte ihn der Tod eines Bürgers, der viel für die Gemeinde getan hatte, zum anderen war es die Niederlegung des Gemeinderatsmandats durch Walter Fuhrmann.

Der Abend sollte festlich beginnen. Die Urkunde war geschrieben. Bürgermeister Burkhard Klein hatte die Würdigung von Walter Fuhrmann vorbereitet. Denn dieser habe sich in den fast 30 Jahren seiner Zugehörigkeit im Gemeinderat und eine Zeit lang als Bürgermeister-Stellvertreter große Verdienste erworben. Klein verlas die Urkunde und würdigte auch Fuhrmanns großes Engagement außerhalb des Gemeinderats, zum Beispiel im Bereich Tourismus. "Das verdient höchsten Respekt."

Eine Ehrung ohne den Geehrten

Das einzige Manko an der Sache: Der Geehrte war nicht da. Zur Januar-Sitzung, in der der Amtsverzicht offiziell festgestellt wurde, hatte sich Fuhrmann schon entschuldigt. Ebenso zur festlichen Neujahrssitzung. Laut Klein habe Fuhrmann mitgeteilt, dass er nicht offiziell verabschiedet werden möchte. In einem Abschiedsbrief an Bürgermeister und Gemeinderat hatte Fuhrmann zuvor von seiner "Herzensangelegenheit Gemeinderat" geschrieben, aber auch, dass dort keine konstruktive Zusammenarbeit mehr möglich sei, unter anderem wegen vieler "negativer Aktionen".

Diese Entscheidung müsse man akzeptieren, meinte Klein, legte aber nach: "Gleichwohl ist es unredlich und undemokratisch." Das schade dem Ansehen eines verdienten Gemeinderats und ehemaligen Bürgermeister-Stellvertreters, bedauerte Klein. Demokratie sei keine Einbahnstraße. Streiten, eine Lösung finden, die Entscheidung akzeptieren und nach außen mittragen gehörten dazu. Klein betonte, dass es keine Lager im Gemeinderat gebe. Vielmehr säßen dort vernünftige Menschen.

Themen forderten den Beteiligten viel ab

In seinem Rückblick sprach Klein von schwierigen Themen im vergangenen Jahr. Sie hätten nicht nur dem Gemeinderat, sondern auch der Verwaltung viel abverlangt. Im Ranking der Themen steht das Baugebiet "Schlossgrund" ganz oben. Insgesamt 13 Mal beschäftigte sich der Gemeinderat damit. Weitere Themen waren unter anderen die Städtebauförderung beziehungsweise die barrierefreie Ortsmitte, der Kindergarten, der Schwanberg mit BNE-Station, die Seilbahn auf den Schwanberg, die Dorferneuerung Fröhstockheim. Aber auch mit Dorfladen, Schule, Feuerwehren, Hundesteuer und sogar Hunde-DNA befasste sich das Gremium.

"Wir haben viel gemeinsam als Team geschafft", freute sich Klein. Nach dem Dank an die von Rödelsee arg geforderte Verwaltung, aus der er Manuela Eigenschenk hervorhob und ihr eine große Orchidee überreichte, bedankte er sich besonders bei Gemeinderätin Martina Neuweg. Denn mit Schreiben vom 13. Dezember vergangenen Jahres sei Rödelsees Bewerbung als Fairetrade-Gemeinde erfolgreich bestätigt worden. "Das ist im Wesentlichen ein Verdienst von Martina Neuweg", würdigte Klein ihr Engagement.

Rödelsee könnte 1800-Einwohner-Marke überspringen

Die Zahl der Einwohner, nämlich 1784, wertete Klein als Indiz dafür, dass die Gemeinde wohl nicht viel verkehrt mache. 23 Bauangelegenheiten habe der Rat im vergangenen Jahr behandelt. Heuer würden es mehr werden, denn die Grundstücke im "Schlossgrund" seien verbindlich reserviert, bis auf die beiden, die einem Dorfgebiet entsprechend für eine solche Nutzung bereitstehen. Die 1800er-Einwohner-Marke könne also bald geknackt werden.

Es laufe, befand Klein. Dennoch müsse er immer wieder Gerüchten und Stammtischparolen entgegentreten. Zum Beispiel zum Schlossberg: Dort habe die Gemeinde den Prozess gewonnen, die Sanierung der Straßen und Gehwege würden bezahlt, das Geld sei auf dem Konto. "Es kann nicht sein", ärgert sich Klein, "dass Leute draußen herumgehen, und wider besseres Wissen das Gegenteil behaupten."

Der Bürgermeister streifte kurz die anstehenden Projekte, zum Beispiel die Dorferneuerung Fröhstockheim, Fertigstellung der energetischen Sanierung des Kindergartens, Brandschutz und Modernisierung der Schule, Umweltstation, terroir f, Spielplätze, Jugendhaus oder die Zukunft der GWF. Viel werde investiert, die Steuerkraft sei hoch, was aber geringere Zuweisungen und höhere Umlagen beschere. Rücklagen könnten noch nicht gebildet werden. Im Gegenteil, es werde wohl ein Darlehen aufgenommen werden müssen.