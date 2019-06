Eine Kulturfabrik für Abtswind

Das Café im Kräutermuseum der Familie Kaulfuss in Abtswind heißt zukünftig „Kulturfabrik“. Gemeinsam mit Andrea Drexelius und Heiner Schmidt von Kulturgezeiten wird die Familie hier künftig regelmäßig Kleinkunst, Kabarett, Lesungen und Comedy veranstalten, wie es im Presseschreiben heißt.

Nachdem das Café in der Vergangenheit meist nur geöffnet worden sei, wenn Busgruppen zum Einkauf in den Kräuter- und Tee-Laden kamen, möchte Familie Kaulfuss nun mehr anbieten – Kultur auf dem Land. Während sich Drexelius und Schmidt um die Verpflichtung der Künstler kümmern, sorgt Familie Kaulfuss an den Veranstaltungsabenden für Speisen und Getränke.

Zwei Veranstaltungen bereits ausverkauft

Die ersten zwei Veranstaltungen haben bereits stattgefunden und kamen gut an - beide waren ausverkauft, so die Pressemeldung. Derzeit wird ein Jahresprogramm für 2020 erstellt.

Aber auch in diesem Jahr steht noch einiges auf dem Plan: Am 21. Juni kommt Andrea Limmer mit ihrem Programm „Das Schweigen der Limmer“, am 11. Oktober zeigt Annette von Bamberg "Es gibt ein Leben über 50 – zumindest für Frauen“ und am 22. November kommt der Kölner Johannes Flöck in die Kulturfabrik nach Abtswind und tritt mit „Verlängerte Haltbarkeit“ auf.

Karten gibt es im Teeladen, Ebracher Gasse 13, in Abtswind oder im Online-Shop auf www.kulturgezeiten.net. Kartenreservierung unter Tel.: (09325) 9796200 und per E-mail an schreibuns@kulturgezeiten.net.

Eine Übersicht der Veranstaltungen in der Kulturfabrik auf www.Kulturfabrik-Abtswind.de