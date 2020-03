Schwarzenau vor 4 Stunden

Eine Hecke für die Vielfalt gepflanzt

Im Rahmen der Fortbildung zum Geprüften Natur- und Landschaftspfleger haben die Teilnehmer des aktuellen Lehrgangs am Bayerischen Staatsgut Schwarzenau eine vielfältige Hecke zur Umrahmung und ökologischen Aufwertung des Gutes gepflanzt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Hecke soll Bestäubern und Vögeln Nahrung bieten, gleichzeitig aber auch zur Dorfverschönerung beitragen. Die Fortbildung richtet sich an Bauhofmitarbeiter, Selbstständige, Arbeitnehmer im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege und Ranger. Sie bietet aufbauend auf einen Berufsabschluss in einem „grünen“ Ausbildungsberuf wie Landwirt, Gärtner oder Forstwirt eine Zusatzqualifikation auf Meisterniveau für alle, die sich im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege weiterbilden möchten. Auskünfte erteilt die Regierung von Oberfranken, Sachgebiet 61, unter Tel.: (0921) 6041464.