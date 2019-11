Eine Ernte wie gemalt: Das Jahr der Quitte an der Mainschleife

An der Mainschleife gibt es einen Quittenhof sowie einen Quittenlehrpfad – und neuerdings auch ein Haus der Quitte in Volkach. Hinter all dem steckt Marius Wittur, der auf das Quitten-Jahr 2019 zurückblickt.

Marius Wittur: 2019 war das Jahr der Quitten schlechthin. Es waren die schönsten Früchte, die ich je so geduldig bis in den späten Herbst habe reifen sehen.

Wittur: Nahezu genial. Jeder Tag war eigentlich wie ein Urlaub unter Bäumen, nur dass das Heben der Erntesäcke dann nach ein paar Wochen schon etwas auf den Rücken geht.

Wittur: Viele Quitten, bei denen heuer vor allem das atemberaubende Aroma ins Gewicht fällt. Das ist für mich jene relevante Qualität, mit der ich meine Ernten wiegen muss.

Wittur: Die stecken die Quitten relativ gut weg. Problematischer werden allerdings

die länger anhaltenden Trockenperioden.

Wittur: Die Quittenfrüchte vom Quittenhof werden von mir überwiegend zu Quittenwein gekeltert oder als naturbelassener Muttersaft abgefüllt. Ein Teil wird zu Gelee und Marmelade verarbeitet und ein anderer als Frischobst angeboten. Dann verkaufe ich auch noch Quittenmostobst. Quittenfrüchte, die jetzt noch geerntet werden, sind besonders süß und werden zu einem alkoholfreien Quittensecco abgefüllt.

Wittur: Um die 1500 Quittenbäume.

Wittur: Einfach toll. Es ist das erste Jahr, in dem ich bei keiner Gruppenführung darauf angesprochen wurde, weshalb das Gras unter den Bäumen so hoch steht. Das hängt wahrscheinlich unmittelbar mit dem Volksbegehren "Rettet die Bienen" zusammen. Auch 2020 stehen bei mir die Themen Biodiversität, Ökologie und Ökonomie bei Führungen in Astheim an oberster Stelle.

Wittur: Genau, seit Ende Oktober gibt es in Volkach Das Haus der Quitte, sozusagen der kulturelle Hotspot zur Vernetzung der Kulturgeschichte der Quitte in Deutschland. Die Museumswissenschaftlerin Ulrike Pierl hat vor drei Jahren mit ihrem Mann das zweitälteste Haus in der Volkacher Altstadt erworben und restauriert. Die gemeinsame Liebe zur Quitte konnte so das wohl schönste Dach gewinnen, unter dem schon 1506 der Stadtschreiber Niklas Brobst im Volkacher Salbuch von den Quitten schrieb.