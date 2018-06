Eine Bereicherung für Escherndorf

Die DJK Escherndorf kann mit Stolz auf Erreichtes und Geschaffenes zurückblicken. Diese Feststellung traf die Vorsitzende des DJK- Kreisverbandes Steigerwald Irmgard Endres am Samstagabend beim Kommersabend der DJK.

Gefeiert wurde im Volkacher Stadtteil das 50-jährige Vereinsjubiläum der DJK, die Dank zahlreicher Aktivitäten in den vergangenen 50 Jahren eine Bereicherung für das Gemeindeleben darstellte.

Zum Festauftakt am Samstagabend konnte stellvertretender Vorsitzender Markus Hornung zahlreiche Gäste, unter ihnen auch Ehrenvorsitzender Herbert Schneider, begrüßen.

Rückblick

Im Mittelpunkt seiner Ausführungen stand der Rückblick auf die Vereinsgeschichte, die mit der Gründung am 19. November 1968 ihren Anfang nahm. Als wichtige Meilensteine in der 50-jährigen Vereinsgeschichte nannte Hornung die Gründung einer Fußball- und Tischtennisabteilung (1969), einer Kegelabteilung (1970), einer Faschingsabteilung (1974) und der Damengymnastikabteilung (1978). Nicht unerwähnt ließ er auch die Fahnenweihe (1970), die Erweiterung des Sportgeländes (1976) und die Einweihung des neuen Sportheimes im Jahre 1987. Hinzu kamen sportliche Erfolge wie der Aufstieg der 1. Fußballmannschaft in die B-Klasse (1986) sowie der Gewinn der Volkacher Stadtmeisterschaft im Jahre 1988.

Personalmangel

Leider hat sich der Zeitgeist im Laufe der Jahre geändert und die Abteilungen wurden aufgrund Personalmangels mit Ausnahme der Damengymnastikabteilung aufgelöst. Als letzte große Handlung in der Vereinshistorie nannte Hornung die Dach- und Außenrenovierung am Sportheim im vergangenen Jahr.

Ganz eng mit der Vereinsgeschichte der DJK Escherndorf verbunden ist auch die Vorsitzende des Kreisverbandes Steigerwald Irmgard Endres. Sie blickte als langjähriges Vereinsmitglied auf wichtige Aktivitäten der DJK Escherndorf zurück.

Neubau des Sportheims

Als größtes Glück für den Verein nannte Endres die Genehmigung und schließlich den Neubau des Sportheimes. „Unsere DJK soll immer ein Gefühl der Zusammengehörigkeit vermitteln“, betonte Endres. Sie wagte hinsichtlich der künftigen Vereinsentwicklung, sprich Wiederaufnahme von sportlichen Aktivitäten, auch einen Blick in die Zukunft. „Wir geben die Hoffnung nicht auf, es kann sich immer etwas Neues entwickeln“.

Weitere Grußworte sprachen der Sportreferent der Stadt Volkach Gerhard Schulzki und Günther Rehberger als Vertreter des Patenvereins DJK Wiesentheid.

Schließlich galt es eine Reihe von Gründungsmitgliedern zu ehren. Eine Urkunde und ein Bocksbeutel-Präsent erhielten Walter Fischer, Jürgen, Manfred, Siegfried und Waldemar Flammersberger, Bernhard, Helmut, Klaus, Manfred und Michael Fröhlich, Bernd Galka, Resi Glos, Siegfried Heider, Alfred Höhn, Marianne Leicht, Brigitte Marquard, Helmut Nunn, Edith Pfrang, Gotthard Römmelt, Elisabeth und Werner Roth, Arnold, Harald, Horst, Martin, Michael und Rainer Sauer, Thomas Schlier, Ernst und Michael Schliermann, Herbert und Renate Schneider, Elsbeth Stumpf und Thomas Wiget.

Mit einem Festgottesdienst und anschließendem Festzug zum DJK- Sportgelände klangen die Feierlichkeiten im Zuge des 50- jährigen Vereinsjubiläums am Sonntag aus.