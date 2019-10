Eindrucksvolles Kirchenkonzert in Wiesentheid

Am Samstag fand in der bis auf den letzten Platz besetzten Pfarrkirche St. Mauritius in Wiesentheid ein eindrucksvolles Konzert statt. Das Symphonische Blasorchester Volkach unter der Leitung von Prof. Ernst Oestreicher und an der Orgel Christian Stegmann aus Kitzingen spielten Stücke zeitgenössischer Komponisten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Zur Uraufführung kam auch das Stück "Licht der Seele" von Yannik Helm, der an der Musikhochschule Würzburg Komposition studiert und zum Konzert erschienen war. Die Zuhörer waren begeistert, was auch durch den tosenden Applaus zum Ausdruck gebracht wurde. Nicht ohne Zugabe endete das eindrucksvolle Konzert.