Kitzingen vor 1 Stunde

Einbruchsversuch scheiterte

In der Zeit von Dienstag, 22.30 Uhr bis Mittwoch, 10.30 Uhr, versuchten Unbekannte in einer Gaststätte in der Mainstockheimer Straße in Kitzingen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, versuchten sie erfolglos ein Holzfenster aufzuhebeln. Danach flüchteten sie. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.