Haidt vor 24 Minuten

Einbruchsversuch scheiterte

In der Zeit vom 28. Juni, 20 Uhr, bis zum 2. Juli, 20 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein Haidt einzubrechen. Die Täter verwendeten vermutlich ein Hebelwerkzeug, um die Terrassentüre am Anwesen aufzuhebeln, berichtet die Polizei. Dies misslang jedoch und die Einbrecher gelangten nicht ins Haus. Es entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.