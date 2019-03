Einbruchsversuch in Fitnessstudio

In ein Fitnessstudio am Seelein in Volkach versuchten Einbrecher im Zeitraum 19. März, 22 Uhr, und 20. März, 19.10 Uhr, einzudringen. Mit einem Brecheisen versuchten sie laut Polizei die Eingangstüre aufzuhebeln. Die Täter gelangten nicht ins Innere des Gebäudes, richteten aber einen Schaden von 500 Euro an.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.