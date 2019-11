Geiselwind vor 1 Stunde

Einbruch in ein Autohaus

In der Zeit von Mittwoch, 21 Uhr, bis Donnerstag, 5.30 Uhr, wurde in der Fischhausstraße in Geiselwind in ein Autohaus eingebrochen. Bislang unbekannte Täter schlugen mit einem Stein ein Fenster zum Autohaus ein und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten sie sämtliche Schreibtische und entwendeten Bargeld in Höhe von etwa 12 000 Euro. Außerdem entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.