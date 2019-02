Einbruch in Wohnung

Während der mehrstündigen Abwesenheit des Wohnungsinhabers brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag in der Kaiserstraße in Kitzingen in eine Wohnung im dritten Obergeschoss ein. Die Wohnung wurde durchwühlt und verschiedene Sachen entwendet. Tatzeit: zwischen 22.10 und 3.30 Uhr. Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.