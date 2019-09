Einbruch in Wiesentheider Antiquitätengeschäft

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Bahnhofstraße in Wiesentheid in ein Antiquitätengeschäft eingebrochen. Laut Polizeibericht brachen Unbekannte, vermutlich gegen vier Uhr, an der Eingangstür den Schließzylinder ab. Dadurch verschafften sich die Täter Zugang zum Verkaufsraum, was eine akustische Alarmanlage auslöste. Offensichtlich wurde der Eindringling von seinem weiteren Vorhaben abgehalten. Erbeutet hatte er nichts.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.