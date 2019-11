Geiselwind vor 1 Stunde

Einbruch in Verwaltungsgebäude

In der Zeit zwischen Sonntag, 15.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, ereignete sich in der Wiesentheider Straße in Geiselwind im Verwaltungsgebäude des Freizeitlandes ein Einbruch, teilt die Polizei mit. Unbekannte drangen auf noch ungeklärter Weise in das Gebäude ein. Sie durchwühlten sämtliche Schreibtische und entwendeten Bargeld in Höhe von rund 40 000 Euro. Sachschaden entstand keiner.