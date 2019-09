Einbruch in Kitzinger Molkerei: Bargeld gestohlen und 20 000 Euro Schaden

Am Wochenende sind Unbekannte in eine Molkerei in Kitzingen eingebrochen und haben dort, laut Polizeibericht, hohen Schaden angerichtet. Die Täter entkamen unerkannt mit mehreren hundert Euro Bargeld. In der Zeit von Samstag, 14.30 Uhr, bis Sonntag, 9.30 Uhr, waren die Einbrecher zunächst über ein Kellerfenster in das Bürogebäude der Molkerei im Lochweg eingedrungen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Im Inneren des Gebäudes hebelten sie zahlreiche Türen auf und durchsuchten die Büroräume.

Auch ein Tresor fiel in die Hände der Langfinger. Nachdem sie diesen gewaltsam geöffnet hatten, flüchteten sie mit ihrer Beute vom Tatort. Durch den Einbruch entstand zusätzlich ein Schaden von circa 20 000 Euro. Die Würzburger Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und hofft darauf, dass Passanten möglicherweise Beobachtungen gemacht haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. (0931) 4571732 bei der Kripo zu melden.