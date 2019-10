Sickershausen vor 33 Minuten

Einbruch in Gaststätte

Zwischen dem 26. September, 16.30 Uhr, und 28. September, 13.30 Uhr, kam es in Sickershausen in der Gaststätte „Am Bergla“ zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter brachen laut Polizeibericht das Vorhängeschloss am Getränkelager auf und entwendeten hieraus verschiedene Getränkeflaschen. Außerdem nahmen die Täter noch das Kleingeld aus einer Spendenbox an sich. Die Beute lag bei etwa 50 Euro, der Sachschaden bei etwa zehn Euro. Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel. (09321) 1410.