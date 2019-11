Einbruch in Gartenhaus: Tat liegt längere Zeit zurück

Ein Einbruch in ein Gartenhaus, der wohl schon einige Monate zurückliegt, ist der Polizei in Kitzingen am Donnerstag gemeldet worden. Der Garten, in dem das Häuschen steht, liegt der Polizei zufolge auf einem Hanggrundstück etwas außerhalb von Markt Einersheim, zwischen der Fritz-Ortner-Straße und der Mönchsondheimer Straße.

Während des Sommers haben Unbekannte dort die Plexiglasscheibe der Eingangstür eingeschlagen. Aus dem Gartenhaus wurden ein Tisch und ein alter Stuhl entwendet. Möglicherweise haben junge Leute die Hütte zum Feiern genutzt.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.