Eichfeld vor 11 Stunden

Einbruch in Funkstation

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich in Eichfeld in der Järkendorfer Straße ein Einbruchsdiebstahl, heißt es im Polizeibericht. Unbekannte Täter hebelten mit brachialer Gewalt einen Schaltkasten einer DSL-Funkstation auf. Aus dem Kasten wurden anschließend zwei Gelbatterien und ein Laderegler eines Windrades gestohlen. Durch den Einbruch und die damit verbundene DSL-Unterbrechung waren kurzzeitig die Telefon- und Internetverbindung im Bereich Eichfeld, Järkendorf, Rimbach und Lülsfeld lahmgelegt. Es entstand ein Beuteschaden von etwa 1000 Euro und Sachschaden von etwa 800 Euro.