Einbruch in Feldscheune

Zwischen Samstag, 10 Uhr, und Montag, 10 Uhr, ereignete sich zwischen Schwarzach am Main und Düllstadt an zwei Feldscheunen ein Einbruch. Unbekannte Täter hebelten mit einem Brecheisen die Eingangstüren der Scheunen auf, vermutet die Polizei. Die eine Scheune stand leer. Im Inneren der zweiten Scheune zapften dann die Täter von einem Traktor eine größere Menge Diesel ab. Außerdem wurde noch ein Radkreuz gestohlen. Es entstand ein Beuteschaden von etwa 300 Euro und ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.