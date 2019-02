Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 18.30 und 19.15 Uhr am Bollenberg in Obernbreit in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die versperrte Terrassentüre wurde aufgehebelt und das Innere des Anwesens durchsucht. Die Täter konnten Wertgegenstände in Höhe von etwa 1900 Euro entwenden. Sie richteten einen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro an.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.