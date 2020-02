Geiselwind vor 1 Stunde

Einbruch in Einfamilienhaus in Geiselwind

Am Donnerstagabend sind Einbrecher in ein Wohnhaus in der Rathausstraße in Geiselwind eingestiegen. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld. Die Kripo Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen.