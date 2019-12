Einbruch gescheitert: Jugendliche waren auf Zigaretten aus

Ein 14-jähriger Bewohner einer Unterkunft einer Jugendhilfeeinrichtung in Prichsenstadt und ein 15-jähriger Bekannter von diesem sind laut Polizei am Samstag in der Zeit von 17.30 bis 18.10 Uhr in die Unterkunft eingestiegen. Dort brachen sie die Tür zu einem Büro auf und verursachten dabei einen Schaden von rund 200 Euro.

Ein Betreuer erwischte sie dabei. Offensichtlich wollten die Jugendlichen Zigaretten stehlen. Gegen die beiden wird nun wegen des Versuchs des besonders schweren Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt.