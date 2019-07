Geiselwind vor 1 Stunde

Einbruch: Täter verlassen Bäckerei ohne Beute

Unbekannte sind laut Polizei zwischen Donnerstag 19 Uhr und Freitag 5.15 Uhr in die Filiale der Bäckerei Fackelmann neben der Norma in der Schlüsselfelder Straße in Geiselwind eingebrochen. Sie durchwühlten dort alle Behälter. Beute fanden sie nicht und zogen mit leeren Händen davon.