Einbrecher scheitern am Garagentor

Zwischen Montag, 16 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, ereignete sich am Ziegelwasen in Prichsenstadt ein Einbruchsversuch. An zwei versperrten Garagentoren wurden von unbekannten Tätern versucht, diese aufzuhebeln. Die Täter gelangten jedoch nicht ins Innere der Garagen. Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von etwa 50 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (093231) 1410.