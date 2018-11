Einbrecher machen Beute in Marktsteft

Schock am Freitagabend in Marktsteft: Bei ihrer Rückkehr bemerkten die Hauseigentümer, dass Unbekannte in ihr Anwesen eingebrochen waren. Die Täter konnten laut Polizeibericht mit Beute im Wert von mehreren tausend Euro flüchten. Verlassen hatten die Bewohner ihr Einfamilienhaus im Sippachsweg gegen 14 Uhr. Gegen 20 Uhr mussten sie feststellen, dass sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zugang zu den Wohnräumen verschafft hatten. Sämtliche Schränke und Schubladen in beiden Geschossen wurden auf der Suche nach Beute durchwühlt. Im Anschluss traten die Einbrecher mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro die Flucht an.

Hinweise an die Kriminalpolizei in Würzburg, Tel.: (09 31) 4 57 17 32.