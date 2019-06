Kitzingen vor 1 Stunde

Einbrecher in der Gaststätte

Zwischen Mittwoch, 23.50 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr, stiegen Einbrecher in der Ritterstraße in Kitzingen in eine Gaststätte ein, berichtet die Polizei. Die Täter gelangten durch ein versperrtes Küchenfenster ins Innere der Gaststätte. Sie stahlen 220 Euro Bargeld. Den Einbruchsschaden schätzt die Polizei auf 50 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.