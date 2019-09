Einbrecher in Kleinlangheim lassen Rotwein mitgehen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte im Siedlungsgebiet "Am Geisberg", in Kleinlangheim, in ein Bürogebäude ein. Laut Pressemitteilung der Polizei drehten die Täter den Schließzylinder der Eingangstür ab und verschafften sich Zugang in das Gebäude. In den Räumlichkeiten wurden sämtliche Schränke geöffnet und ein Glas mit Euromünzen geleert. Zudem ließen sie eine Flasche Rotwein mit gehen. Aus einem in der Werkhalle nicht verschlossenen Auto wurde ebenfalls Bargeld gestohlen. Der Schaden beträgt circa 300 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.