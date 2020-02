Einbrecher in Iphöfer Gaststätte und Weingut

Gleich zweimal wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag in Iphofen eingebrochen.

Zwischen 22.30 und 7 Uhr machten sich bislang unbekannte Täter in der Langen Gasse und im Mühlenweg zu schaffen. In der Langen Gasse brachen sie in eine Gaststätte ein. Aus dem Innenraum entwendeten die Täter etwa 20 Euro Bargeld. Außerdem entstand ein geringer Sachschaden, wie die Polizei schreibt.

Im Mühlenweg brachen sie in ein Weingut ein, gestohlen wurde jedoch nichts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Auf Grund der Spurenlage an den beiden Tatorten dürfte es sich bei beiden Einbrüchen um dieselben Täter handeln, heißt es im Polizeibericht.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.