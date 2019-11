Mainbernheim vor 1 Stunde

Einbrecher im Reisebüro

In der Zeit von Dienstag, 22 Uhr bis Mittwoch, 7 Uhr,brachen Unbekannte in der Mainbernheimer Straße in einem Reisebüro ein. Wie die Polizei mitteilt, versuchten die Täter zunächst die Eingangstüre aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend warfen sie mit einem Stein ein Fenster zum Reisebüro ein und gelangten so in das Innere des Hauses. Sie stahlen Bargeld in Höhe von etwa 500 Euro. Laut Polizeibericht entstand zusätzlich ein Schaden von etwa 300 Euro.