Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Am Sonntag ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Mainbernheim eingebrochen. Dem Täter gelang es, mit Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren hundert Euro unerkannt zu entkommen. Im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 18.45 Uhr nutzte ein Unbekannter die Abwesenheit der Bewohner, um durch ein Fenster in das Einfamilienhaus Am Oberen Bühl einzusteigen, berichtet die Polizei. Im Inneren fielen dem Täter neben einem dreistelligen Geldbetrag auch einige Schmuckstücke in die Hände. Die Würzburger Kripo hofft nun auf Hinweise von Personen, die am Sonntag in Mainbernheim etwas Verdächtiges beobachtet haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (0931) 4571732 zu melden.