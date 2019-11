Prichsenstadt vor 1 Stunde

Einbrecher durchwühlen Schränke

Zwischen Samstag, 11.30 Uhr, und Montag, 11 Uhr, wurde in der Kirchschönbacher Straße in Prichsenstadt eingebrochen. Bislang unbekannte Täter brachen eine Scheune auf und gelangten so in den angeschlossenen Büroraum.