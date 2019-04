Einbrecher auf der Baustelle

Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr, ereignete sich auf der Baustelle zwischen Mainsondheim und Albertshofen ein Diebstahl. An zwei Baggern wurden von unbekannten Tätern die Tankdeckel aufgebrochen und eine größere Menge Diesel abgezapft. Außerdem stahlen die Täter noch zwei Batterien, die in den beiden Baggern eingesetzt waren. Es entstand laut Polizeibericht ein Beuteschaden von etwa 1000 Euro und Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.