Einbrecher an der Gaststätte

Bereits zwischen dem 14. März, 12 Uhr, und dem 16. März, 22 Uhr, versuchten Einbrecher in eine Gaststätte am Stadtgraben in Kitzingen einzusteigen. Die Täter versuchten vermutlich mit einem Brecheisen die beiden Eingangstüren der Gaststätte aufzubrechen. Die Türen hielten den Versuchen jedoch stand und die Täter gelangten nicht ins Innere der Gaststätte. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.