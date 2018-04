Einblicke in die Albertshöfer Gärtner-Welt

Vor 700 Jahren wurde Albertshofen zum ersten Mal urkundlichen erwähnt – jetzt begeht die Gemeinde ihr großes Jubiläumsjahr. Den Anfang macht die Gartenbaugruppe mit einem Tag der offenen Türe in den Gärtnereien am Sonntag, 15. April: Von 10 bis 17 Uhr (Eröffnung um 10 Uhr am Pumpwerk) geben die Albertshöfer Einblicke in ihre Gärtnerwelt mit knackigem Gemüse und Salaten, spezialisierten Betrieben mit groß dimensionierten Treibhäusern und modernster Technik. Daneben gibt es ein Angebot für Kinder und kulinarische Köstlichkeiten für die Gäste. Die Gärtner um den Obermeister der Gartenbaugruppe, Jürgen Böhm, sowie Bürgermeister Horst Reuther versprechen den Besuchern einen abwechslungsreichen Tag mit vielfältigen Programmpunkten und einer Reise durch die Welt der Gärtner.

„Wir Gärtner produzieren absolut frisch und regional“, sagt Jürgen Böhm und lädt die Gäste zu einem erlebnis- und genussreichen Tag in Albertshofen ein. Computer- und Maschinen-Technik ist Trumpf im Kresse-Produktionsbetrieb von Elmar Gimperlein – dort ist auch der Bayerische Bauernverband mit einem Stand samt Glücksrad vertreten. Im Gurken-Gewächshausbetrieb von Andre und Reinhard Busigel gibt es Gurken-Gose und andere Gurkenkreationen. An der Geißspitze ist auch der Gartenbaubetrieb von Stefan Uhl zu sehen, der Unterglas- und Freilandgemüse herstellt. Bei Obermeister Jürgen Böhm gibt es knackige Tomaten und Gurken sowie einen Info-Stand über Nützlinge. Die Gärtner wenden heutzutage nicht nur modernste Technik sondern auch Nützlinge an, um umweltschonend anzubauen, betont Böhm.

Liebhaber von Beet- und Balkonpflanzen sind am Haidter Weg beim Gartenbaubetrieb von Erich und Gerhard Wenkheimer richtig. In der Mainsondheimerstraße bei Heiko Uhl finden sich Unterglas- und Freilandgemüse; passend dazu servieren die Uhls den Gästen einen leckeren Gemüseeintopf. In der Nachbarschaft empfängt Matthias Töpfer die Gäste mit Beet- und Balkonpflanzen und einer Schnittlauchtreiberei. Frische Salate und Gemüse verkauft auch Heinz Wenkheimer im Ahornweg. Der Gartenbaubetrieb von Wolfgang Gernert wartet mit knackigem Gemüse auf die Gäste. Ein Stand der Firma Töpfer informiert über Köstlichkeiten mit Eis und Fruchtshaker.

Der Spargelhof Heilmann ist auch beteiligt mit frischen Produkten wie Spargel, Bärlauch, Zucchini und serviert Gemüsesuppen. In Sichtweite der Heilmanns steht der Kräuterfachbetrieb von Jan Will, wo Kräuterhäppchen gereicht werden. Ein paar Äcker weiter ist der Produktionsbetrieb von Jungpflanzen Gernert, wo die Produktionskette erläutert wird.

Der praktische Einsatz von Wetterstationen und verschiedene Spargelabdeckungs-Varianten werden am Birkensee gezeigt. Die Albertshöfer bieten Jubiläumsbier von der Sternbräu, Jubiläumswein vom Kitzinger Weingut Röser sowie Jubiläums-Secco von der Secco-Station Schneider. Bei den teilnehmenden Betriebe gibt es zudem allerhand Grillspezialitäten sowie Kaffee und Kuchen.

Für die Kinder modelliert „Frosch der Clown“ im Betrieb von Wolfgang Gernert von 13.30 bis 15.30 Uhr Ballons; von 14 bis 16 Uhr können sich Kinder schminken lassen. Im Garten- und Weinbaubetrieb von Wolfgang Höhn in der Kitzinger Straße gibt es ein ein Geschicklichkeitsturnier für Kinder von zehn bis 15 Jahren.