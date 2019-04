Einblick in gelebte Inklusion vor Ort

Schüler der 10. Jahrgangsstufe am sozialwissenschaftlichen Zweig des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) besuchten die Mainfränkischen Werkstätten (MfW) in Kitzingen.

Um einen Einblick in die Arbeit der MfW zu bekommen und um erste Kontakte zu knüpfen, lernten die Jugendlichen in den zwei Stunden vor Ort den Aufbau der Einrichtung und das große Spektrum an Arbeiten kennen, die die Mitarbeiter dort erledigen. Der Leiter des Sozialdienstes Florian Wirthman und Werkstattleiter Günter Müller führten die Schüler durch die Einrichtung, in der 250 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Nach dem Rundgang blieb laut Pressemitteilung noch genügend Zeit für ein ausgiebiges Gespräch, bei dem die Jugendlichen Fragen stellen konnten. Sie erfuhren etwas über Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um in den MfW arbeiten zu können, wie die Kooperation zwischen den Firmen und den MfW abläuft, welche Arten der Behinderung Mitarbeiter der MfW haben und natürlich auch etwas über die Bandbreite an Berufen, die in dieser Einrichtung vertreten sind, wie Sozialpädagogen, Heilerziehungspfleger, Alten- oder Krankenpfleger, aber auch Schreiner oder Elektriker mit einer zusätzlichen sonderpädagogischen Ausbildung, damit sie ihre Mitarbeiter bei der Arbeit unterstützen können.