Ein wichtiger Werbeträger der Gemeinde

"Lasst uns gemeinsam in die Zukunft schauen und an der Erfolgsgeschichte der Weingenießer weiter zusammen bauen". Diese Aussage traf der stellvertretende Vorsitzende des Karnevalsvereins Weingenießerclub Nordheim Jürgen Förster in der Jahresversammlung.

In deren Mittelpunkt stand neben Ehrungen und Ergänzungswahlen der Tätigkeitsbericht des Vorstandes. Rückblickend sprach Jürgen Förster von einem erfolgreichen Jubiläumsjahr 2018. Einmal mehr konnten die Weingenießer unter Beweis stellen, "dass wir fleißig sind und auch gut feiern können", sagte Förster. Er berichtete von einer erfreulichen Mitgliederentwicklung des zweitgrößten Vereins in Nordheim. So standen vier Austritten zehn Neuzugänge gegenüber. Aktuell gehören 317 Mitglieder dem Weingenießerclub an. Rückblickend erinnerte Förster an der Teilnahme zahlreicher, örtlicher Veranstaltungen. Zu den Höhepunkten im Vereinsjahr gehörten die Aktivitäten anlässlich des 50-jährigen Bestehens.

So fand am 2. und 3. Juni vergangenen Jahres ein Straßenweinfest statt und der November stand ganz im Zeichen eines Galaabends in der TSV- Halle. Zur Sprache kam auch die Teilnahme am Kiliani- Trachtenfestzug in Würzburg. Hier war man bereits zum 42 mal vertreten. Leider, so Förster, hat das Interesse der Mitglieder an der Teilnahme dieser Veranstaltung nachgelassen.

Das Ziel, "einfach mal die Seele baumeln lassen und den Alltagsstress vergessen", hat man nach den Ausführungen von Förster beim Drei- Tagesausflug an den Bodensee erreicht. Nicht zuletzt dankte er den Verantwortlichen der Divino Nordheim für die Überlassung der Leitung des Weinstandes am Volkacher Weinfest.

Positiv war der Bericht von Jürgen Förster auch über die Karnevals-Aktivitäten. Die erstreckten sich über die Teilnahme am Rathaussturm in Volkach, der Teilnahme an der Sitzung befreundeter Karnevalsgesellschaften oder etwa am Landkreisfaschingsumzug. Der Höhepunkt der Faschingszeit war laut Förster die "Weingenießer-Faschingssitzung" in der Mainschleifenhalle in Volkach. An diesen Abend wurde mit Franz Kram der neue Sitzungspräsident und somit der Nachfolger von Jürgen Förster - er begleitete dieses Amt 20 Jahre lang - vorgestellt. Bei den Veranstaltungen hat sich laut Förster gezeigt, "dass unser Verein noch lebt".

Der stellvertretende Vorsitzende dankte abschließend allen, die sich im Berichtszeitraum für den Verein engagierten und ihn durch Geld- und Weinspenden unterstützten.

Über den aktuellen Kassenstand informierte Christine Bader. Ihr wurde von Helene Borst und Karlheinz Zang eine korrekte Belegführung attestiert.

Unter der Leitung von Ernst Borst wurden Beirats-Ergänzungswahlen durchgeführt. Hierbei schenkten die Versammlungsteilnehmer Karina Rösch, Andreas Helbig und Franz Kram ihr Vertrauen.

Bei der abschließenden Jungweinprobe wurden noch einige Mitglieder für langjährige Vereinstreue geehrt. Die silberne und goldene Vereinsehrennadel für 25-, bzw. 50-jährige Mitgliedschaft erhielten Bernd Burkard (Gold), Helga und Karl Ullrich, Angelika Hertrich und Reinhilde Zang (alle Silber).