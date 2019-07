Ein rühriger Verein wird 60. Jahre

Das kleine, idyllische Dorf Bimbach liegt ganz am nördlichsten Rand des Landkreises Kitzingen. Die Kirchweih wird dort alljährlich von der Feuerwehr und dem Schützenverein ausgerichtet. Der Schützenverein hat heuer sein 60-jähriges Jubiläum, das im Rahmen der Kirchweih groß gefeiert wurde.

Bei einem Kommers im Festzelt wurden vier Mitglieder für ihre besonderen Verdienste als Ehrenmitglieder ernannt. Eine Ehrenurkunde erhielten Mitglieder, die 25 bis 30 Jahre oder 50 bis 60 Jahre lang aktiv waren sowie die Gründungsmitglieder. Außerdem wurden die Sieger und Siegerinnen des Jubiläumsschießens geehrt.

Gauschützenmeister Siegfried Weinig und Bürgermeister René Schlehr begrüßten die Gäste der Feier. Sie beglückwünschten den Verein und seine Mitglieder. Die Laudatio zur Ernennung der Ehrenmitglieder Josef Sassmann, Manfred Appold, des Ehrenvorstands Günther Appold und des Ehrenschatzmeisters Artur Dornberger hielt Irina Jugl. Als Sieger aus dem Jubiläumsschießen auf Scheibe ging Uwe Appold hervor. Den Pokal im Jubiläums-Partner-Preisschießen gewannen Selina Röder und Tobias Nürnberg.

Als der Verein 1959 gegründet wurde, zählte er 37 Mitglieder, der erste Schießstand wurde im Saal des Schwarzen Adler eingerichtet. Mit viel Engagement, nicht zuletzt der am Sonntag geehrten Mitglieder, gelang es, viele Veranstaltungen auszurichten, das Dorfleben aktiv zu gestalten und einen angesehenen Verein aufzubauen. Der organisiert die Kirchweih, Weihnachtsfeiern, Gründungsfeste und war an der Ausgestaltung der 750-Jahrfeier Bimbachs beteiligt. Bedeutend ist die Vereinsarbeit auch für Kinder und Jugendliche, zum Beispiel durch das attraktive Angebot des Bogenschießens. Das 50. Jubiläum wurde noch im Schloss gefeiert, inzwischen hat der Verein in der Alten Schule ein neues Zuhause gefunden.