Ein neues Löschfahrzeug für die Casteller Feuerwehr

Eigentlich war das neue Löschfahrzeug für die Casteller Feuerwehr für das Jahr 2021 vorgesehen. Als in der Ratssitzung am Montagabend bei der Verabschiedung des diesjährigen Haushalts auch das Investitionsprogramm behandelt wurde, schlug Bürgermeister Jochen Kramer vor, das Auto schon im nächsten Jahr anzuschaffen. "Ich kann mir vorstellen, das HLF 10 schon 2020 zu beschaffen, der Haushalt gibt das her und es dürfte ohne große Schuldenaufnahme gehen", sagte Kramer. Der Rat folgte dieser Einschätzung und stimmte dafür, die Bestellung für das Fahrzeug noch in diesem Jahr in die Wege zu leiten.

Der Bürgermeister verlas dazu ein Schreiben von Kommandant Stefan Gegner, das auch den Antrag auf Beschaffung eines HLF 10 samt Beladung und den Kosten für drei Führerscheine der Klasse C enthielt. Der Kommandant argumentierte, dass das bisherige Löschfahrzeug (LF 8) aus dem Jahr 1992 zwar noch einsatzbereit sei, "aber Reparaturen werden zunehmend schwerer, da keine Ersatzteile mehr zur Verfügung stehen und in Zeiten der Reparatur besteht keine Einsatzbereitschaft". Der Kommandant verwies darauf, dass das HLF 10 von Kreisbrandrat Roland Eckert empfohlen werde, zumal durch vermehrten Einsatz an der B 286 das Einsatzspektrum erhöht sei "und es ist gut, wenn in Castell mit seinem hohen Waldanteil Löschwasser im Auto mitgeführt wird".

Fahrer dringend gesucht

Das Fahrzeug ist mit etwa 280 000 Euro veranschlagt und bei weiteren Kosten könnte sich auch der Feuerwehrverein beteiligen, stellte Gegner in Aussicht. Als Beispiel nannte er nötige Führerscheine der Klasse C, die 2000 bis 3000 Euro kosten. "Und wir brauchen weitere Leute als Fahrer, da wir derzeit nur drei haben." Der Kommandant, der bei der Sitzung zugegen war, erklärte den Räte auch, dass ein Druckerhaltungssystem angeschafft werden müsse, um die Abgase in der Gerätehalle zu reduzieren, in der das Löschfahrzeug untergebracht ist. Als nächstes muss nun die Regierung der vorzeitigen Beschaffung zustimmen. Dann können Angebote für ein Fahrzeug der Euronorm 5 eingeholt werden, wie es das Ministerium empfehle.

Das neue Auto sei in Zeiten verschiedenster Einsätze auch wichtig für die gute Ausrüstung der Aktiven, betonte Bürgermeister Kramer. Georg Schwarz regte an, zu erkunden, ob andere Wehren ebenfalls ein neues Löschfahrzeug brauchen und man zusammen bestellen könne.