Ein neues Gebäude für die Jugend in Seinsheim

Bislang residiert die Seinsheimer Jugend in einer der Kirchengaden. Im Winter ist das aber nicht möglich, deshalb sind die Jugendlichen auf der Suche nach einem neuen Domizil. Das will der Gemeinderat nun schaffen.

In der Gemeinderatssitzung am Montag, an der auch Julius Merkert und Moritz Gimperlein als Vertreter der Jugend teilnahmen, ebnete das Ratsgremium die Wege. Auf einem kleinen Grundstück nahe des Landschaftssees soll das Gebäude errichtet werden – dem Sportplatzhäuschen ähnlich.

35 bis 36 Quadratmeter soll der Raum für die Jugend haben, zuzüglich Sanitär- und Lagerräume. Damit waren die Jugendvertreter mehr als einverstanden. Die Dachneigung möchte der Rat, wenn möglich, bei etwa 20 Grad haben, damit keine Decke notwendig wird.

Einstimmig war das Gremium um Bürgermeister Heinz Dorsch für diese Lösung. Jetzt wird die Planung in Auftrag gegeben.

Feuchttücher verstopfen Regenüberlauf

Keiner Planung, sondern der Notwendigkeit geschuldet, werden in den Regenüberlaufbauwerken in Iffigheim und Tiefenstockheim mechanische Reinigungen eingebaut. Unter anderem wegen Feuchttüchern seien die Pumpen verstopft. Die Kosten für die neuen Anlagen betragen über 1 000 000 Euro. Der Gemeinderat billigte die Auftragsvergabe.

Die Gemeinde Seinsheim wird ebenso wie die Gemeinde Martinsheim den Überschuss der Buslinie, jeweils 2915,87 Euro, an den Generationenbusverein als Spende überweisen. Rund 1890 Euro bezahlt die Gemeinde außerdem für Fliegengitter am Kindergarten.

Gemeinde fragt, wer Tiere oder Brunnen hat

Auf Grund der Umstellung auf die getrennte Abwassergebühr ab dem 1. Januar 2020 gibt es jetzt einen Fragebogen von der Gemeinde. Darin wird nach Tierhaltung oder dem Vorhandensein von Brunnen und Zisternen gefragt. Damit will die Gemeinde Daten bekommen, um die Schmutzwassergebühr korrekt berechnen zu können.