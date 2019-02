Ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr

Ehrungen für 40-jährige Dienstzeit in der Feuerwehr Enheim standen im Mittelpunkt der Jahresversammlung. Das neue Feuerwehrauto, das aus Wiesenbronn kommt, soll mit einem kleinen Fest an einem Sonntag im Frühjahr offiziell in Betrieb genommen werden.

Kommandant Norbert Meeder informierte, dass die Feuerwehr Enheim derzeit 34 Aktive in ihren Reihen zähle. Des Weiteren gebe es 18 passive Mitglieder, zwölf Feuerwehranwärter und zwölf passive Ehrenmitglieder. Ausrücken musste die Wehr zu drei Verkehrsunfällen und zu zwei Überschwemmungen bei der Enheimer Mühle. Insgesamt waren es 47 Einsatzstunden.

Meeder berichtete von fünf Gruppenübungen im vergangenen Jahr, einer Gemeinschaftsübung und die Übung zur Brandschutzwoche. Elf Kameraden hätten erfolgreich die Prüfung zur modularen Truppausbildung abgelegt.

Auf 15 Übungsstunden kommt die Jugendfeuerwehr. 24 Jugendliche und Kinder hatten am 24-Stunden-Schwimmen in Dettelbach teilgenommen und den Pokal für den ersten Platz im Wettbewerb um die längste Strecke erhalten. Auch heuer gab es Pokale, nämlich für Jonas Linge für die längste Einzelstrecke und für Nadine Wirsing als jüngste Schwimmerin.

Kommandant Meeder bedankte sich bei seinem Stellvertreter Markus Gümpelein und allen Gruppenführern und Feuerwehrkameraden für die gute Zusammenarbeit. Danke sagte er auch Tamara Jacob und Philipp Schmidt für deren Engagement bei der Jugendarbeit.

Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Ulrich Falk ließ die Veranstaltungen Revue passieren. Angeschafft worden seien neue Teller sowie Kisten zur sicheren Aufbewahrung und sicherem Transport der Zelte.

Für 40-jährige Dienstzeit in der Feuerweh wurden Günter Schramm, Gerhard Kleinschroth, Paul Hegwein, Friedrich Rückert und Roland Gümpelein durch Landrätin Tamara Bischof, die Feuerwehrführung des Landkreises und Bürgermeister Rainer Ott geehrt. Ulrich Falk ehrte Helmut Weiß für 25-jährige Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender im Feuerwehrverein.

Landrätin Tamara Bischof würdigte die ständige Einsatzbereitschaft der Feuerwehrkameraden und die Kommandanten für die Führungsarbeit. Beeindruckt zeigte sie sich von der Zahl der Feuerwehranwärter, aber auch vom Zusammenhalt in der Ortschaft. Den Dankesworten schloss sich Rainer Ott an. Großes Lob gab es von ihm auch für das Engagement in der Jugendfeuerwehr. Beim neuen Feuerwehrauto sei alles geklärt, die Ummeldung könne erfolgen. Bei der weiteren Verwendung des alten Fahrzeugs möchte er die Enheimer Feuerwehr mit einbeziehen. In der Versammlung ging die Tendenz zum Verkauf.

Kreisbrandrat Roland Eckert freute sich über den guten Verlauf der fünf Einsätze. Er informierte über Überlegungen zur Zusammenarbeit verschiedener Wehren, weil mancherorts tagsüber die nötige Einsatzstärke nicht zusammengebracht werden könne.