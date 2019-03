Ein kleiner Laden für die Nachbarschaft

An der Einfahrt in die Saarlandstraße eröffnete Ellen Rammig am Samstag in der Breslauerstraße ihren M&E Einkaufstreff. Die geborene Siedlerin betreibt den Laden bereits seit 1999. Nun hält sie in umgestalteten Räumen ein umfangreiches Angebot für die Nachbarschaft bereit, für jeden, der anderswo etwas vergessen hat. Dazu ausgesuchte amerikanische Süßigkeiten und Kaffee zum Mitnehmen. Bei einem Kaffee lädt sie am Stehtischchen zum Verweilen ein. Den ersten Kunden verriet die Inhaberin, dass sie noch viele Ideen zwischen Einkaufstreff und Ideenladen auf Lager habe, von denen sich die Kunden überraschen lassen sollten. Die Woche beginnt mit dem Ruhetag am Montag, bis Samstag ist dann täglich von 8 bis 14 Uhr geöffnet.