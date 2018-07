Ein hilfreicher Engel

Alle Jahre wieder freuen sich Schüler, Lehrer und das Sekretariat über einen Bundesfreiwilligendienstler (Bufdi), der allen die Arbeit erleichtert, heißt es in einer Pressemitteilung der Siedlungsgrundschule Kitzingen. „Wenn ich groß bin, will ich Grundschullehrerin werden!“, die Bufdine Norina Michel brachte schon als kleines Mädchen mit Hilfe einer Kreidetafel ihren Kuscheltieren das Alphabet sowie das Lesen und Rechnen bei. Und nun, 12 Jahre später, wurden diese durch „lebhafte Schüler“ ersetzt.

Der Bundesfreiwilligendienst kann von jedem, egal ob jung oder alt, Frau oder Mann, absolviert werden. Hier engagiert man sich außerhalb von Beruf und Schule für das Allgemeinwohl im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich. Gefordert sind von einem Bufdi an der Siedlungsgrundschule vor allem Kontaktfreude und Aufgeschlossenheit, Spaß an der Arbeit mit Kindern und ein bisschen Geschick für einfache Büroarbeiten.

Abwechslungsreiche Aufgaben

Zu Beginn des Vormittags unterstützt Norina Michel die Verwaltungsangestellte Hülya Kasikcioglu im Sekretariat und erledigt Aufgaben wie Kopieren von Unterlagen, Bestellen von Schulmaterialien, Sortieren von Akten, häufig auch Telefondienst. Durch die Schuleinschreibung der zukünftigen Erstklässler, die Kuvertierung der Weihnachtskarten sowie die täglichen Aufnahmen der Krankmeldungen wird niemandem im Sekretariat langweilig.

Nach der Pausenaufsicht geht der Bufdi zum einen mit den Lehrern in den Unterricht, zum anderen nimmt er oder sie immer wieder einige Kinder aus dem Unterricht heraus, um mit ihnen separat zu lernen. Außerdem gehört es zu den Aufgaben, die Aufsicht beim Schwimmen im „Aqua Sole“ sowie diverse Besuche der Stadtbücherei zu begleiten.

In der Mensa verstärkt ein Bundesfreiwilligendienstler das Team bei der Essensausgabe für die vier Ganztagesklassen sowie beim Tisch ein- und abdecken. Am Nachmittag leitet die Bufdine dienstags eine eigene Gruppe, die Spiele-AG. An jedem Donnerstagnachmittag wird die Bufdine als Aufsicht und Ansprechpartner in der Sport-AG „Fit mit Schmidt“ mit dabei.

Weihnachtsengel beim Richtfest

In eine ganz besondere Rolle durfte Norina Michel während der Weihnachtszeit schlüpfen. Beim Richtfest auf der Großbaustelle der Siedlungsgrundschule wurde aus ihr ein Weihnachtsengel. Bei vielen anderen besonderen Veranstaltungen wie Muffintagen, Schülerehrungen, Bücherflohmarkt und sonstigen Festen und Feiern fotografiert der Siedlungsbufdi fleißig für Homepage und Siedlerpost.

Nach dieser tollen Erfahrung in der Grundschule Kitzingen-Siedlung steht nun für Norina Michel dem Berufstraum „Grundschullehrerin“ nichts mehr im Wege.

Bei Interesse an diesem Job können sich Interessierte bei der Grundschule Kitzingen-Siedlung unter Tel. (0 93 21) 9 30 50 50 oder per E-Mail an gs-siedlung@gmx.de melden.