Kitzingen vor 51 Minuten

Ein großer Abend mit dem Kammerchor St. Johannes

Der Kammerchor St. Johannes Kitzingen und Regionalkantor Christian Stegmann hatten zu einem Konzert unter dem Motto „Renaissance meets Jazz“ eingeladen. 130 Besucher folgten laut einer Mitteilung der Einladung in die Kreuzkapelle. Der Chor hatte das Jazz-Trio „Raniin“ dazu geholt, mit Aktham Abou Fakher an der arabischen Laute, Felix Schneider am Flügel und Jonas Hermes am Bass. Chor und Jazzmusiker inspirierten sich gegenseitig, so die Mitteilung weiter. Titel wie „Missa Papae Marcelli“, „Die Gedanken sind frei“ oder „Hymn to he virgin“ begeisterten das Publikum. Mit „Sahar el Layaly“ brachte das Trio tanzartige Musik voller arabischer Lebenslust auf die Bühne.