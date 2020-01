Ein französisches Kochbuch in handlichem Format

Im Rahmen des P-Seminars „Erstellen eines Kochbuchs der französischen Regionen“ haben die Seminarteilnehmerinnen der Q12 des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach mit ihrer Lehrerin Stefanie Lange in einem Jahr ein Kochbuch mit dem Titel „Eine kulinarische Reise durch die Regionen Frankreichs“ erstellt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Nach vielen Monaten, in denen fleißig gekocht, am Design gefeilt und auch im Bereich Marketing gearbeitet worden ist, konnte das Buch nun in den Druck gehen und steht ab sofort in Gerolzhofen in der Buchhandlung „Teutsch am Turm“, im Geschenkelädchen „Süßes und Schönes“ sowie in der Tourist-Information zum Kauf bereit.

Das kreativ gestaltete Werk bietet einen Einblick in die kulinarischen Höhepunkte der 13 Regionen Frankreichs. Zu jeder Region gibt es jeweils eine Vor-, Haupt- und Nachspeise, die man nachkochen und genießen kann. Alle Rezepte wurden vorab von den Schülerinnen erprobt und für gut befunden. Das Buch ist zweisprachig, so dass auch diejenigen ohne Französischkenntnisse durch die französische Küche schlemmen können.