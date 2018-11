Ein finanzieller Kraftakt für den Diakonieverein

Die größte Investition in seiner Vereinsgeschichte hat der Zentrale Diakonieverein Markt Einersheim derzeit zu schultern. Denn der Verein hat in Markt Einersheim den Alten Kindergarten gekauft und baut ihn um als neuen Standort für die Diakoniestation, die bislang in Nenzenheim beheimatet ist. In einem zweiten Gebäudekomplex, der angegliedert wird, entsteht eine Tagespflegeinrichtung mit 16 Pflegeplätzen. Das Großprojekt kostet runde 1,5 Millionen Euro und stellt in dieser Dimension einen Kraftakt für den Diakonieverein mit seinen rund 180 Mitgliedern dar.

Dekan Ivo Huber als Vereinsvorsitzender und Kassier Ernst Dürr informierten die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung über das Finanzkonzept und den Stand der Bauarbeiten. Ernst Dürr musste ein Minus für das Jahr 2017 ausweisen, weil der Kaufpreis für den Alten Kindergarten die erste große Summe erforderte. Zu den veranschlagten Gesamtkosten von 1,58 Millionen Euro erwartet der Verein jeweils 150.000 Euro von der evangelisch-lutherischen Landeskirche und auch von der Glücksspirale. Mit 400.000 Euro ist die Marktgemeinde Markt Einersheim im Boot, das Unternehmen des Markt Einersheimer Ehrenbürgers Nikolaus Knauf gibt eine Materialspende über 35.000 Euro und die Diakonieverein bringt seine kompletten Eigenmittel von 450.000 Euro ein. Der Verein hat eine Darlehensaufnahme von 300.000 Euro vorgesehen, hofft aber, diese Summe nicht voll aufnehmen zu müssen.

Auf der Baustelle läuft unter der Regie des Mainbernheimer Architekten Martin Zeltner alles planmäßig und Ivo Huber rechnet mit der Eröffnung im Frühjahr kommenden Jahres. "Wir freuen uns darauf, kommendes Jahr unsere Tagespflegeeinrichtung in Markt Einersheim eröffnen zu können", sagte die Leiterin der Diakoniestation, Carola Fischer. Diese Einrichtung sei eine Supersache, weil dadurch hilfebedürftige Menschen länger in ihrem häuslichen Umfeld bleiben können und pflegende Angehörige entlastet werden.

"Unsere Aufträge wachsen stetig und wir haben unseren Personalstamm deswegen auf mittlerweile 24 Mitarbeiter aufgestockt", berichtete Carola Fischer. Sie hatten eine sehr erfreuliche Nachricht, denn der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) habe bei acht Klienten eine Prüfung durchgeführt und der Diakoniestation die Höchstnote 1,0 verliehen. Der MDK prüfte die pflegerische Leistung, Behandlungspflege, Organisation und Kundenbefragung. "Uns wurde bestätigt, dass sich der immense Aufwand an Planung, Verwaltung und Organisation gelohnt hat", erklärte Carola Fischer. Das Top-Ergebnis sei auch auf ein geschultes Fachpersonal, das durch Weiterbildungen immer auf den neuesten Stand gebracht werde, zurückzuführen. Sie dankte den Mitarbeitern für ihr Engagement, die 24 Mitarbeiter sind mit elf Fahrzeugen unterwegs, um ab 6.15 Uhr am Morgen in Früh- und Spätdiensten rund 120 Klienten zu pflegen und zu versorgen. Von der Körperpflege bis zu Arzneigaben und Injektionen reicht das Aufgabenspektrum. Die seit dem Jahr 2016 angebotene Betreuung von Demenzkranken nehme immer mehr Zeit in Anspruch, da die Zahl der Demenzkranken steige. Für Demenzkranke, die körperlich noch fit sind, bietet die Diakoniestation in Nenzenheim eine Bertreuungsgruppe an, die hauptamtliche und ehrenamtliche Kräfte leiten.

"Unser Bestreben wird auch weiterhin sein, unsere Klienten rundum gut zu pflegen und zu versorgen", versicherte die Leiterin der Diakoniestation. Dazu gehöre auch eine umfangreiche Beratung von Patienten und Angehörigen beim Ausfüllen von Anträgen sowie der Kommunikation mit Behörden, Krankenhäusern, Ärzten, Apotheken oder Pfarrämtern.