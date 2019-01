Ein Winterparkplatz in Marktbreits Altstadt

Die Parksituation bleibt in Marktbreits Altstadt nach wie vor ein Problem. Bereits zum wiederholten Male beschäftigte sich der Bauausschuss mit der Verlegung des Behindertenparkplatzes auf dem Schlossplatz. In ihrer Sitzung am Montagabend beschlossen die Ausschussmitglieder eine "Lösung auf Probe", die am Ende des Jahres nochmals auf den Tisch kommen soll.

Es war die Beschwerde einer Nutzerin, die den Bauausschuss vor einigen Monaten handeln ließ: Da der Behindertenparkplatz auf dem Schlossplatz vor dem Café Dolce Ambiente am Beginn der Bahnhofstraße wegen seiner Lage an der Straße nicht unbedingt geeignet schien, verlegten die Räte ihn einige Meter weiter nach oben in einen sicheren Bereich. Der alte Standort sollte zum Kurzzeitparkplatz werden.

Dagegen sprachen sich nun in zwei Schreiben der Hauseigentümer und die Café-Betreiberin aus. Auch wenn die Außenbewirtung durch einen Parkplatz direkt vor dem Haus durchaus beeinträchtigt werde, mit einem nicht auf Dauer belegten Behindertenparkplatz habe man leben können. Mit dem Kurzzeitparkplatz befürchten die Schreiber nun zum einen eine ständige Belegung des Platzes und zudem – durch den häufigen Wechsel der Fahrzeuge und dem geringen Abstand zur Außenbewirtung – auch eine Gefahr für die Café-Besucher. Fotos belegten die angespannte Parksituation dort.

In der Diskussion im Ausschuss wurde schnell klar: Das Anliegen ist nicht unberechtigt. Zu den "legal" dort Parkenden kommen auch noch etliche Falschparker, die die Lage verschärfen. Allerdings wurde bei der Sanierung des Schlossplatzes ein Parkkonzept entwickelt, das mit der Städtebauförderung abgestimmt ist. Abweichungen davon könnten den damaligen Zuschuss gefährden. Und den Parkplatz zu verlegen, etwa in die Pfarrgasse, könnte ähnliche Folgen haben. Prinzipiell wollten die Räte nicht auf einen Parkplatz in der Innenstadt verzichten.

Am Ende einigten sich die Räte dann doch darauf, den Parkplatz in Zeiten der Außenbewirtung, also etwa von Ostern bis Oktober, zu sperren. Das müsste dann aber mit Blumenkübeln oder ähnlichem geschehen. In den Wintermonaten wird das Parken dort erlaubt. Zudem soll die Verwaltung prüfen, ob eine Änderung des Parkkonzepts möglich ist.

Auch wenn es teurer kommt: Der Parkplatz am Main im Bereich der Pizzeria soll gepflasterte Fahrstreifen erhalten. Bislang sind die Parkplätze dort in Schotter ausgeführt, was vor allem bei schlechtem Wetter wenig attraktiv ist. Ein erster Vorschlag des Planers, die 70 Parkplätze mit einer wassergebundenen Decke und den Fahrstreifen in Asphalt auszuführen, die Kosten lagen bei knapp 200 000 Euro, sollte alternativ überarbeitet werden. Auch wenn ein wasserdurchlässiges Drainpflaster rund 25 000 Euro teurer kommt: Angesichts der Gesamtkosten der Mainuferneugestaltung und der geringeren Bodenversiegelung entschieden sich die Räte am Ende für eine Pflasterung der Fahrstreifen.